السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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بولندا ترتقي مؤقتا لصدارة المجموعة الثالثة بعد فوزها على الأخضر السعودي

منذ 24 ثانية
قائد منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي

قائد منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي (رويترز)

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قدمت السعودية أداء جيدا وأهدرت ركلة جزاء لكنها خسرت 2-صفر أمام بولندا باستاد المدينة التعليمية في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم اليوم السبت، حيث أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في النهائيات.

ومرر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مررها إلى جيلينسكي ليسدد في سقف المرمى في الدقيقة 39.

وبعد تقدم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء وتعرض لتدخل من بيليك لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وتدخل حكم الفيديو المساعد ليطلب من الحكم مراجعة قراره ليحتسب ركلة جزاء لكن شتينسني أنقذ تسديدة سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني، استغل ليفاندوفسكي خطأ من عبد الإله المالكي في إيقاف تمريرة ضعيفة، وسدد كرة أرضية في شباك العويس في الدقيقة 82 ليصبح رصيد بلاده أربع نقاط من أول جولتين.

وبذلك فإن بولندا ترتقي مؤقتا لصدارة المجموعة الثالثة بعد فوزها على السعودية، فيما يمتلك المنتخب الأخضر ثلاث نقاط من الفوز 2-1 على الأرجنتين في مفاجأة مدوية بالجولة الافتتاحية. وتلعب المكسيك مع الأرجنتين اليوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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