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بيانات أولية: ميزانية السعودية حققت فائضا 4.27 مليار دولار في 2023

منذ ساعة واحدة
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حققت ميزانية المملكة العربية السعودية فائضا 4.27 مليار دولار في العام الماضي 2023، وفق وكالة رويترز.

وكشفت وزارة الاستثمار السعودية اليوم الاثنين بأن بيانات أولية أشارت إلى أن ميزانية المملكة حققت فائضا بلغ 16 مليار ريال (4.27 مليار دولار) في 2023 مقارنة بتوقعات سابقة للحكومة بتحقيق عجز يبلغ 82 مليار ريال.

وتوقعت الحكومة السعودية أن تحقق الميزانية عجزا في 2023 نتيجة تأثير انخفاض إنتاج الخام وأسعاره على الإيرادات.

وتحول العجز بقيمة 35.8 مليار ريال (9.54 مليار دولار) في الربع الثالث من 2023 إلى فائض بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في الربع الرابع.

وأضافت الوزارة أن الفائض قد يكون بسبب تراجع الإنفاق الحكومي الذي أشارت البيانات لتراجعه 40.7 بالمئة.

وقدرت أحدث التوقعات في ديسمبر كانون الأول إجمالي إيرادات 2023 عند 1.193 تريليون ريال رغم التخفيض الطوعي الذي أعلنته المملكة في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا خلال معظم العام.

(الدولار = 3.7497 ريال)

    المصدر :
  • رويترز

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