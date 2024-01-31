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بيانات: الاستثمار الأجنبي بالسعودية وصل إلى 11 مليار ريال في الربع الثالث من 2023

منذ 11 دقيقة
مؤشر بيانات الاستثمار في السعودية (تعبيرية)

مؤشر بيانات الاستثمار في السعودية (تعبيرية)

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كشفت بيانات حكومية سعودية، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية سجل 11.4 مليار ريال (2.93 مليار دولار) في الربع الثالث من 2023، بانخفاض 10 بالمئة عن الربع الثاني.

وقالت وزارة الاستثمار العام الماضي إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 7.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، قبل اعتماد منهجية جديدة في حساباته.

وكانت كشفت بيانات حكومية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض 3.7 بالمئة في الربع الرابع، وهو انخفاض للربع الثاني على التوالي، إذ أثر تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.

وكانت الهيئة قد بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتبارا من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.

    المصدر :
  • رويترز

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