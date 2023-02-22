بيان رسمي من مهرجان الجونة... وهذا ما جاء فيه

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موعد إقامة دورته السادسة التي ستقام في الفترة من 13-20 تشرين أول 2023، في مدينة الجونة، بعد غياب عام حيث تم تأجيل دورة العام 2022، ووفقًا لبيان رسمي من المهرجان، سمح التوقف القصير لإدارة المهرجان بإعادة النظر إلى الجوانب الفنية والتنظيمية للمهرجان والتركيز على محورية دور المهرجان التي لعبها في دوراته السابقة بمساهمته في تطوير مشهد صناعة السينما إقليميًا وعالميًا.

ويستمر المهرجان في الانعقاد تحت رعاية مؤسس مدينة الجونة، المهندس سميح ساويرس وشركة أوراسكوم للتنمية، المطور الرائد للوجهات المتكاملة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعم من مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس.

من جانبه، صرح المهندس سميح ساويرس: “مهرجان الجونة السينمائي فعالية فنية وإبداعية وسينمائية مهمة في المنطقة، وأنا ملتزم برعايتها حتى تستمر في المساهمة في تعزيز مشهد صناعة الأفلام، محليًا وإقليميًا وعالميًا. مع عودة المهرجان، أجدد إيماني بأهمية الفنون والثقافة ودورهما في تنمية المجتمع. إضافة، فأنا متحمس لأن الجونة ستستمر في كونها موطنًا لواحد من أكثر المهرجانات الثقافية البناءة”.

إضافة إلى ذلك، أعلن مهرجان الجونة السينمائي الإعلان عن تنصيب المؤسس المشارك للمهرجان ورائد الأعمال عمرو منسي مديرًا تنفيذيًا للمهرجان. ووفق البيان “جاء تعيين منسي بالتزامن مع إرساء المهرجان رؤيته للسنوات القادمة لتوفير تجربة مثمرة إبداعيًا للوفود والضيوف والأفراد المشاركين في المهرجان لدعم تأثير المهرجان كمحفز رئيسي لتطوير صناعة السينما في المنطقة”.

وأعرب عمرو منسي عن حماسته لدوره الجديد لدعم مهرجان الجونة السينمائي في مهمته لتعزيز صناعة السينما المصرية والعربية عالميا، قائلا: “متحمس لدورة هذا العام، التي ستكون محطة هامة في تاريخ المهرجان. نحن مصممون على خلق تجربة لا تُنسى لكل المشاركين في المهرجان ووضع معايير عالية للدورات القادمة. مهرجان الجونة السينمائي هو شهادة على التزام مصر تجاه صناعة السينما وإمكانياتها لصنع تأثير على مستوى العالم”.

وأنشئ مهرجان الجونة السينمائي عام 2017. وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، نجح مهرجان الجونة السينمائي في إرساء مكانته كواحد من مهرجانات السينما الرائدة في المنطقة، المعنية باكتشاف المواهب المدفونة في المنطقة، والتي تتيح المجال للأصوات الجديدة، وتعنى بوصول السينما العربية للجمهور الدولي.