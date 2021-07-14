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بيتر سمعان يدعو إلى عصيان مدني: لن نترككم

14 - يوليو - 2021
بيتر سمعان

بيتر سمعان

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على وقع اقتراب الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، دعا الممثل اللبناني بيتر سمعان الى تظاهرات بمناسبة الذكرى الأولى لللانفجار امام منازل السياسيين.

وكتب سمعان على حسابه الخاص: “أدعوا في4 آب في الذكرى الاولى ل ‫تفجير مرفأ بيروت الى تظهرات كبيرة امام بيوت السياسيين لرفع الحصانات… والّا فليكن ‫العصيان المدني‬ السلاح الاخير بين يدينا في وجه هذه السلطة المجرمة ‫عهد الذل‬ ارحلوا لن نترككم‬”.

وكان علّق بيتر سمعان على تصريح وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر الذي قال فيه ان الدعم سينتهي والذي ليس بمقدرته دفع سعر 200 ألف “تنكة البنزين”، فليستعمل شيء آخر.

وكتب سمعان على حسابه الخاص: “معاليكم؟ بس سؤال؟ اذا جبت حمار بما انوا حضرتكم قلتوا دبروا حالكن… بدي اعرف اذا العلف للحمير مدعوم او لأ؟”.

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