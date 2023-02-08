بيجولا فكرت في اعتزال التنس بسبب مرض والدتها

قالت جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة عالميا إنها فكرت في اعتزال التنس قبل الأوان العام الماضي بسبب مرض والدتها كيم.

وأصيبت كيم، التي تشارك في ملكية فريقي بافالو بيلز بدوري كرة القدم الأمريكية وبافالو سابرس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، بأزمة قلبية في يونيو\حزيران وقامت ابنتها الأخرى كيلي بعملية إنعاش قلبي/رئوي لها قبل وصول المسعفين.

وتلقت بيجولا هذه الأنباء لدى عودتها إلى فلوريدا من فرنسا المفتوحة بعد الخسارة أمام إيجا شيانتيك لكنها صعدت وقتها للمركز الثامن عالميا.

وكتبت بيجولا في مقال لموقع بلايرز تريبيون “فجأة انتقلت من الاحتفال بدخول قائمة أفضل عشر لاعبات عالميا إلى محاولة إنهاء مسيرتي قبل الأوان (بسبب مرض والدتي)”.

وأضافت “أبلغ من العمر 28 عاما وأفخر بنفسي لقدرتي على التعامل مع مختلف المواقف لكن (مرض أمي) كان أكبر من قدرتي على التحمل”.

وخاضت بيجولا بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة العام الماضي لتصل إلى المركز الثالث عالميا وهو الأعلى لها خلال مسيرتها.

وكتبت بيجولا “كنت أرغب في خوض ويمبلدون بعد الاطمئنان على صحة والدتي.

“لم يكن والدي يريد مشاركتي لكني كنت أعرف أن والدتي ستشعر بالحزن لو علمت أني انسحبت بسببها”.

وأضافت بيجولا التي خسرت أمام فيكتوريا أزارينكا في دور الثمانية لأستراليا المفتوحة هذا العام “كان علي أن أتعامل مع الكثير من التكهنات والأسئلة التي تحيط بصحة والدتي ومنها شائعات عن وفاتها.

“لم تكن ويمبلدون أفضل تجربة لي في مسيرتي لكني كنت سعيدة بتحقيق بعض الانتصارات وشعرت بالفخر لمواصلة المنافسة رغم هذه الظروف”.