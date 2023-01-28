بيدري يمنح برشلونة الفوز على جيرونا

احتفل بيدري بمباراته رقم 100 مع برشلونة عندما شارك كبديل ليهز الشباك ويمنحه الفوز 1-صفر على مضيفه جيرونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل اللاعب البالغ عمره 20 عاما هدف الفوز في الدقيقة 61 عندما تابع تمريرة جوردي ألبا العرضية والتي فشل الحارس في الإمساك بها.

وألغى الحكم هدفا لجيرونا بواسطة أرناو مارتينيز في الدقيقة 65، فيما أهدر زميله إيفان مارتن فرصة إدراك التعادل عندما وضع الكرة من مدى قريب خارج المرمى قبل دقيقتين من النهاية.

وحافظ برشلونة على الصدارة برصيد 47 نقطة متقدما بست نقاط على غريمه ريال مدريد والذي يستضيف ريال سوسيداد ثالث الترتيب غدا الأحد.