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بيروت يتوّج بلقب بطولة لبنان لسلة السيدات

منذ 5 دقائق
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احتفظ فريق سيدات نادي بيروت فيرست كلوب بلقب بطولة لبنان للسيدات في كرة السلة للدرجة الأولى، بفوزه في السلسلة النهائية للبطولة على الرياضي – بيروت 3-1 من أصل خمس مباريات، بعد فوزه بالمباراة الرابعة في قاعة صائب سلام في المنارة بفارق 24 نقطة (74-50).

انتهت الارباع لمصلحة الفائز كالآتي: (20-12) و(22-12) و(18-15) و(14-11).

وتألقت نجمة بيروت ليلى فارس في التسجيل من كل المسافات، فيما كان الضياع مسيطراً على فريق الرياضي.

وبعد نهاية المباراة، سلم رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي كأس البطولة إلى قائدة فريق بيروت عايدة باخوس، بحضور رئيس النادي نديم حكيم.

كان بيروت فاز في المباراة الأولى في قاعة مجمع الشياح 73-54، ليعادل الرياضي 1-1 بعد فوزه في المباراة الثانية 69-66 في المنارة، ليعود بيروت ويفوز في الشياح 80-40 ويتقدم 2-1، ثم يفوز في المباراة الرابعة ويتوج باللقب.

يذكر ان نادي بيروت أحرز لقب بطولة الأندية العربية في اللعبة ثلاث مرات أيضاً.

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