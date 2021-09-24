السبت 18 صفر 1443 ﻫ - 25 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“بيروت 6:07” يدخل ترشيحات الأكاديمية الدولية ضمن “جائزة الإيمي”

منذ 18 ساعة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2021 2:14 مساءً
بيروت 607

بيروت 607

A A A
طباعة المقال

عادت “شاهد” لتضع بصمتها مجدداً على خارطة الأعمال الأصلية على مستوى العالم، حيث حاز عملان من “أعمال شاهد الأصلية” على ترشيحات الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون ضمن “جائزة الإيمي بنسختها الدولية” – International Emmy Awards لهذا العام 2021.

في هذا السياق، ترشح مسلسل “بيروت 6:07” عن فئة المسلسلات القصيرة (Short Form Series).

ويحمل “بيروت 6:07” عنوان “تحية إلى الذين رحلوا ولم ولن يُنسوا” ويتطرّق لانفجار مرفأ بيروت الأليم، حيث أُريد للعمل أن يكون تكريماً لأرواح الضحايا والمفقودين والشجعان من فرق الإنقاذ وسواهم، ووقوفاً عند الخسائر البشرية والمعنوية والمادية الهائلة من جرّاء الانفجار، وذلك ضمن قصص قصيرة تتطرق لها كل حلقة، مستوحاة من أحداث واقعية وأشخاص حقيقيين.

    المزيد من منوعات

    عبادي الجوهر وهدى الفهد يحييان حفل “اليوم الوطني السعودي 91”
    نجوى كرم تحيي ليلة من العمر في مهرجان جرش
    ياسمين عبدالعزيز
    الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشر أول صورة لها خلال علاجها في سويسرا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالفيديو: لقطات تحبس الأنفاس.. نادل يحتجز مديره بسكين على عنقه لمدة 5 ساعات
    دولار- تعبيرية
    هذه كمية الدولارات المخبأة في المنازل!
    تيك توك
    لكسب المال على “تيك توك”.. إليك هذه النصائح