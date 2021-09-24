“بيروت 6:07” يدخل ترشيحات الأكاديمية الدولية ضمن “جائزة الإيمي”

عادت “شاهد” لتضع بصمتها مجدداً على خارطة الأعمال الأصلية على مستوى العالم، حيث حاز عملان من “أعمال شاهد الأصلية” على ترشيحات الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون ضمن “جائزة الإيمي بنسختها الدولية” – International Emmy Awards لهذا العام 2021.

في هذا السياق، ترشح مسلسل “بيروت 6:07” عن فئة المسلسلات القصيرة (Short Form Series).

ويحمل “بيروت 6:07” عنوان “تحية إلى الذين رحلوا ولم ولن يُنسوا” ويتطرّق لانفجار مرفأ بيروت الأليم، حيث أُريد للعمل أن يكون تكريماً لأرواح الضحايا والمفقودين والشجعان من فرق الإنقاذ وسواهم، ووقوفاً عند الخسائر البشرية والمعنوية والمادية الهائلة من جرّاء الانفجار، وذلك ضمن قصص قصيرة تتطرق لها كل حلقة، مستوحاة من أحداث واقعية وأشخاص حقيقيين.