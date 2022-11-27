الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022 |
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بيريرا يعاني من كسر في الضلوع خلال التدريبات

منذ ساعة واحدة
دانيلو بيريرا

دانيلو بيريرا

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أعلن المنتخب البرتغالي الأحد إصابة المدافع دانيلو بيريرا بكسر في ثلاثة ضلوع أثناء التدريبات، ما يضع مشاركته في بقية مشوار الفريق في كأس العالم لكرة القدم محل شك.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أنه سيغيب عن باقي مباريات دور المجموعات وفي حال تأهل البرتغال للأدوار الإقصائية، فمن المشكوك فيه أيضا أن يكون لائقا للمشاركة.

وتعرض بيريرا للإصابة في تدريب أمس السبت 26\11\2022.

وتتصدر البرتغال المجموعة الثامنة بعد فوزها على غانا 3-2 في مباراتها الافتتاحية الخميس الماضي.

وستلتقي مع أوروجواي في الجولة الثانية بالمجموعة على ملعب لوسيل غدا الاثنين 28\11\2022.

    المصدر :
  • رويترز

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