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بيريز ينتزع مركز أول المنطلقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 في جدة

منذ 5 دقائق
المكسيكي سيرجيو بيريز

المكسيكي سيرجيو بيريز

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انتزع المكسكيي سيرجيو بيريز سائق رد بول مركز أول المنطلقين في جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مستغلاً مشكلة لزميله ماكس فرستابن حامل اللقب اليوم الأحد 18/3/2023.

وحصد بيريز المقدمة متفوقا على شارل لوكلير سائق فيراري الذي سيتراجع عشرة مراكز عند الانطلاق بسبب عقوبة.

وجاء فرناندو ألونسو في المركز الثالث مع أستون مارتن لكنه سينطلق من الصف الأول.

وكان فرستابن خرج من الفترة الثانية للتجارب التأهيلية بسبب ما بدا أنها مشكلة في المحرك لكن رد بول أعلن فيما بعد أنها كسر في عمود التدوير.

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