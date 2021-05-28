بيع أرشيف ومقتنيات عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ بنحو 6 ملايين دولار

ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، ان مؤسستين ثقافيتين رئيسيتين في بريطانيا حصلتا على مكتب وأرشيف عالم الفيزياء الراحل الشهير، ستيفن هوكينغ، في صفقة قيمتها 5.9 مليون دولار نيابة عن البلاد.

متحف العلوم في المملكة المتحدة وصف الصفقة بأنها استحواذ “لمرة واحدة في العمر”، والتي تغطي آلاف الأوراق والرسائل الشخصية والتذكارات من حياة هوكينغ الجامعية.

ابنا العالم الراحل لوسي وتيم هوكنغ قالا: “نحن سعيدان للغاية لأن هاتين المؤسستين المهمتين ستحافظان على عمل حياة والدنا لصالح الأجيال القادمة وتجعل إرثه في متناول أوسع جمهور ممكن”.

تابعا: “كان والدنا يؤمن بشدة أنه يجب أن تتاح لكل فرد فرصة الانخراط في العلوم، لذلك سيكون سعيدا بأن يتم دعم إرثه من قبل متحف العلوم ومكتبة جامعة كامبريدج”.

ووفقا لمجلس الفنون في إنكلترا، فإن هذا الاستحواذ التاريخي يأتي ضمن مخطط حكومي في المملكة المتحدة، يمكّن الناس دفع فاتورة ضريبة الميراث الخاصة بهم عن طريق “نقل الأشياء والمحفوظات الثقافية والعلمية والتاريخية المهمة إلى الأمة”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.