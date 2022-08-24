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بيع بشكل نهائي.. برشلونة لا يريد إعارة دي يونغ

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2022 2:13 مساءً
فرينكي دي يونغ

فرينكي دي يونغ

موقع kooora
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ارتبط اسم الهولندي “فرينكي دي يونغ”، لاعب خط وسط برشلونة، بالرحيل على سبيل الإعارة لصفوف بايرن ميونخ بطل ألمانيا، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأفادت التقارير بأن خيار إعارة فرينكي دي يونغ لبايرن ميونخ، سيكون مماثلا لما حدث مع البرازيلي “فيليب كوتينيو”، مما يساعد البلوجرانا على توفير راتب الهولندي في ظل الأزمة مالية.

ووفق صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن برشلونة لا يفكّر في إعارة فرينكي دي يونغ، وأن مجلس إدارة النادي الكتالوني يريد فقط بيعه بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع اقتراب نهاية سوق الانتقالات، فإنه من المرجّح بشكل متزايد بقاء دي يونغ في برشلونة.

كذلك، ذكرت بأن أي عملية بيع لفرينكي دي يونغ ستكون بمقابل مادي كبير، ولذلك سيكون من الصعب على أي ناد تحمل هذه النفقات باستثناء مانشستر يونايتد.

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