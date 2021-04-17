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بيع تحفة "البيكسل الوحيد" بـ1.36 مليون دولار

17 - أبريل - 2021
تحفة البكسل الفنية

تحفة البكسل الفنية

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تمكنت دار مزاد “سوثبيز” من تحقيق إنجاز جديد في مجال بيع القطع الفنية الرقمية المحفوظة برموز غير قابلة للاستبدال (NFT)، حيث تمكنت من بيع تحفة «البيكسل الوحيد» للفنان مجهول الهوية باك مقابل 1.36 مليون دولار أمريكي.

وتشكل «البيكسل» جزءاً من عملية بيع إجمالية بقيمة 16.8 مليون دولار من مبيعات الفن الرقمي أكدتها الدار العريقة أخيراً.

وتظهر الأعمال المحفوظة برموز غير قابلة للاستبدال في المجموعة على شكل صور متحركة من تصميم باك، كما أنها ثلاثية الأبعاد تتخذ أشكالاً بالأبيض والرمادي على خلفية سوداء بمعزل عن البيكسل التي هي مجرد مربع رمادي.

واتسمت مبيعات «سوثبيز» التي أطلقت عليها تسمية «المجموعة القابلة للاستبدال» أو The Fungible Collection بتركيبة معقدة تضمنت سلسلة من المكعبات الرقمية التي بإمكان المشترين الحصول عليها مقابل أسعار تتراوح بين 500 دولار و1500 دولار أمريكي لكل منها على أن يتلقوا رقم (NFT) بناءً على عدد المكعبات التي بحوزتهم.

وتضمنت عملية البيع كذلك أربع نسخ محدودة من أعمال محفوظة برموز غير قابلة للاستبدال تمنح لفائزين بمهمات محددة كنشر وسم «#باك كان هنا» على أوسع نطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال.

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