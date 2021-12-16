الجمعة 13 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 17 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيع رقم لوحة سيارة بمبلغ ضخم في الأردن

منذ 9 ساعات
الاردن

الاردن

"خبرني"
A A A
طباعة المقال

بيعت اليوم الخميس مركبة موديل 2008 وتحمل رقما مميزا بالمزاد العلني بمبلغ 550 ألف دينار أردني، وفق مواقع محلية.

وحسب المصادر، شارك بالمزاد 134 مزاودا، قبل أن يرسو المزاد على أحدهم بقيمة 550 ألف دينار (ما يعادل 775 ألف دولار).

 

والرقم المميز الذي يبدأ بترميز 10 ويقابله خانة واحدة من الأرقام فقط هو ما دفع المزاودين للدخول بهذا المزاد.

    المزيد من منوعات

    كورونا يعصف بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز
    صورة تعبيرية
    جنّ “نصيبين”.. كيف كان لقاء النبي محمد بأكبر وأقوى قبيلة من الجن؟
    الشيخوخة- تعبيرية
    شركة ناشئة “لتجديد” البشر من خلال عكس عملية الشيخوخة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان
    إجراءات جديدة في مطار رفيق الحريري.. تعرفوا إليها
    متحورات كورونا تثير القلق
    كورونا
    أمراض أسوأ من كوفيد.. “الوباء المقبل” قد يكون مباغتا أكثر من كورونا
    دولار السوق السوداء يحلق مجدداً مسجلاً مستويات قياسية