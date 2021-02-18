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بيع شقة مكونة من 5 غرف في هونغ كونغ بـ59 مليون دولار

18 - فبراير - 2021
هونغ كونغ

هونغ كونغ

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بسعر خيالي ، تم بيع شقة جديدة في هونغ كونغ مساحتها 313 مترا مربعا مقابل 59 مليون دولار، محطمة الرقم القياسي للسعر الأعلى نسبة للمساحة مع حوالي 182 ألف دولار للمتر المربع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وذكرت معلومات صحافية أن الشقة المؤلفة من 5 غرف عند مرتفعات حي ميد ليفلز الرائج في هونغ كونغ، بيعت بـ459.4 مليون دولار محلي (59 مليون دولار). ويجسد السعر غير المسبوق للمتر المربع مجددا الهوة في الثروات في المستعمرة البريطانية السابقة.

وتشهد هونغ كونغ أسوأ ركود منذ سنوات، وقد ألقت القيود المتصلة بجائحة كوفيد-19 أعباء اقتصادية إضافية عليها بعد عام مضطرب إثر احتجاجات العام 2019.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي في هونغ كونغ بنسبة 6.1% سنة 2020، وهو مستوى قياسي، كما وصلت نسبة البطالة إلى 6.6%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما.

وتتسم هونغ كونغ بتناقضات كبيرة، إذ تتجاور فيها السيارات الفارهة الكثيرة مع مسنين يجمعون علبا كرتونية على عربات لإعادة تدويرها.

غير أن هذه الصفقة العقارية القياسية تؤكد مجددا أن الأثرياء الكبار في هونغ كونغ لا يعرفون الأزمة.

وقد حطّم سعر المتر المربع في هذه الصفقة العقارية الرقم القياسي السابق المسجل في 2017.

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