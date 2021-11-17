الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيع صورة ذاتية للفنانة التشكيلية فريدا كاهلو بمبلغ قياسي

17 - نوفمبر - 2021

ارشيفية

A A A
طباعة المقال

بيعت صورة ذاتية للفنانة التشكيلية المكسيكية، فريدا كاهلو في نيويورك بحوالي 35 مليون دولار.

بيعت الصورة الذاتية (البورتريه الذاتي) للفنانة التشكيلية المكسيكية المعروفة، فريدا كاهلو “دييغو وأنا” في مزاد بنيويورك بحوالي 34.9 مليون دولار. أفادت بذلك دار المزادات Sothebey’s.

وقد ارتفع سعر لوحة “دييغو وأنا” أبدعتها فريدا كاهلو عام 1949 إلى 34.9 مليون دولار، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق للفنانة في المزاد العلني البالغ 8 ملايين دولار.

وجاء في حساب المزاد العلني على “تويتر” أن هذا العمل الفني الغامض هو آخر بورتريه ذاتي نصفي لـ كالو التي انتهت من رسمه قبل وفاتها عام 1954.

يصوّر البورتريه الذاتي كاهلو بوجه زوجها الفنان دييغو ريفيرا، على جبهتها. وفي الوقت نفسه، تم تصوير ريفيرا بثلاث عيون. وحسب دار المزادات، فقد تم اقتناء اللوحة من قبل، إدواردو ف. كونستانتيني، الذي أسس على وجه الخصوص متحف أمريكا اللاتينية للفنون في بوينس آيرس.

يذكر أن الفنانة التشكيلية المكسيكية، فريدا كاهلو (1907-1954) رسمت على مدار 47 عاما ما يزيد عن 100 لوحة، ويقول البعض إنها تنتمي إلى أسلوب الفن الساذج، ويقول البعض الآخر إنها عبارة عن فن شعبي، ويعتبر آخرون أنها تعود إلى السريالية الخالصة.

وتحفظ لوحات فريدا كالو في متاحف ومجموعات خاصة بأنحاء العالم كله، ونادرا ما تقام المعارض لفنها وتثير كل مرة ضجة مدوية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

ميلاد يوسف
ميلاد يوسف لصوت بيروت إنترناشونال: شخصية عصام في " باب الحارة" سبب شهرتي
ماتيو بريتيني
ماتيو بريتيني يبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة
من مباراة اليونايتد وأرسنال
الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يلحق أول هزيمة بأرسنال

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر من جهاز أمن الدولة
فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
المغني الراحل جورج الراسي
الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟