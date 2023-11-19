بيع قبعة نابليون بونابرت في مزاد بباريس.. لن تصدق كم بلغ سعرها!؟

بيعت قبعة ذات قرنين يُعتقد بأنها كانت مملوكة لنابليون بونابرت بسعر قياسي بلغ مليون و932 ألف يورو (2.11 مليون دولار)، في مزاد أجرته دار درو للمزادات في باريس (الأحد 19-11-2023).

وتراوح التقييم المبدئي لسعر القبعة بين 600 و800 ألف يورو. وقال مسؤول في دار المزادات إن سعر هذه القبعة تجاوز سعر أخرى لنابليون بيعت خلال مزاد أقامته الدار في 2014 مقابل مليون و884 ألف يورو.

وقال جون بيير أوزينات، الذي كان يدير مزاد اليوم، لرويترز قبل إطلاقه إن القبعة السوداء ذات القرنين كانت علامة مميزة لنابليون الذي امتلك نحو 120 منها طوال حياته.

وأضاف “كانت هذه القبعة جزءا من الصورة الذهنية التي بناها نابليون لنفسه”.

وسبق أن عُرضت قبعات لنابليون للبيع في مزادات أخرى. ففي أكتوبر تشرين الأول 2021، بيعت قبعة مكتشفة حديثا في مزاد علني أقامته دار بونهامز في لندن بعد التحقق عبر أدلة الحمض النووي من ملكية نابليون لها.