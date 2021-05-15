الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيع لوحة “بدون عنوان” بأكثر من 38 مليون دولار ‏

15 - مايو - 2021
لوحة "بدون عنوان"

لوحة "بدون عنوان"

A A A
طباعة المقال

بيعت لوحة المستطيل الأزرق، وهي اللوحة المسماة “بدون عنوان” ‏للفنان والأستاذ الجامعي الأميركي مارك روثكو بأكثر من 38 مليون ‏دولار أميركي‎.‎

والعمل الفني الذي يبدو بسيطا، والذي يعتبر على نطاق واسع على ‏أنه تحفة فنية مؤثرة، بيعت في مزاد علني في دار كريستيز بمدينة ‏نيويورك‎.‎

واللوحة الفنية التي تحمل اسم “بدون عنوان” وقياسها 68 بوصة في ‏‏54 بوصة، كانت اللوحة قبل الأخيرة التي أنجزها روثكو قبل أن ‏يموت منتحرا في العام 1970‏‎.‎

ويقول الخبراء إن العمل الزيتي على القماش يتميز بدرجات مختلفة ‏من اللون الأزرق والتي “تتحول وتلمع” أثناء التقاطها للضوء، والتي ‏بدورها “تجسد روح أعمال حياته‎”.‎

ويعد روثكو أحد أشهر الفنانين في الولايات المتحدة، وقد صنع لنفسه ‏اسما برسم كتل كبيرة من الألوان بأشكال مختلفة، معظمها من ‏المستطيلات والمربعات‎.‎

الفنان الروسي المولد، الذي هاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة في ‏العام 1913، رسم 3 أعمال فنية فقط، بما فيها هذا العمل، في الأشهر ‏الأخيرة من هذه الحياة، ويقال إنه اعتبرها “أعمق” إنجازاته‎.‎

وكانت اللوحة جذبت اهتماما عالميا قبل أن تجلب في النهاية 38.21 ‏مليون دولار، وفق ما ذكرت صحيفة ذي ميترو البريطانية‎.‎

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من منوعات

سيمون بايلز
أكثر من 90 لاعبة جمباز أمريكية يطالبن بتعويض بمليار دولار
برشلونة يمضي بخطى ثابتة في اليوروبا ليغ
دوري أبطال أوروبا يحدد مصير نجم برشلونة
حذاء Solid Gold OVO x Air Jordans
بالصور.. أغلى 10 أحذية في العالم “سعرها قد تصل إلى 2 مليون دولار”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الصيدليات
أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
ميشال عون ونبيه بري
صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
أصحاب المولدات
هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟