السبت 12 ربيع الأول 1444 ﻫ - 8 أكتوبر 2022 |
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بيع ماسة وردية بسعر خيالي

منذ دقيقة واحدة
ماسة وردية

ماسة وردية

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بيعت ماسة وردية خلال مزاد في هونج كونج لقاء 58 مليون دولار، مسجّلة بذلك رقما قياسيا جديدا لسعر قيراط ماسة أو حجر كريم.

وقالت دار “سوذبيز” للمزادات، إن هذا الحجر النادر المسمّى “نجمة ويليامسون الوردية” والذي يبلغ وزنه 11,15 قيراطًا بيع لقاء 453,2 مليوناً من دولارات هونج كونج، أي ما يعادل 57,7 مليون دولار أمريكي، ما يجعلها ثاني أغلى حجر كريم يباع في مزاد.

ولم يُكشف عن هوية الشاري الفائز، وهو من مدينة بوكا راتون في ولاية فلوريدا الأمريكية. وتجاوز السعر النهائي ضعف الثمن المخّمن البالغ 21 مليون دولار.

وكانت القطعة المرغوبة ثاني أكبر ماسة وردية تباع في مزاد. ويُعتبر الماس الوردي أندر الأحجار الكريمة وأكثرها استقطاباً للطلب في السوق العالمية.

وكان الرقم القياسي لماسة وردية تحقق عام 2017، عندما بيعَ حجر “سي تي إف بينك ستار” خلال مزاد علني في هونج كونج في مقابل 71,2 مليون دولار.

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