بيع ماسة وردية نادرة بسعر قياسي

بعد عرضها في مزاد بيعت الالماسة الشديدة الندرة ذات اللون الوردي مع مسحة بنفسجية، والتي تم استخراجها في روسيا، بمبلغ 26.6 مليون دولار.

ووصفت دار سوذبي للمزادات الألماسة بأنها “أعجوبة حقيقية من عجائب الطبيعة”.

وافتتح المزاد بسعر 16 مليون دولار ثم قفز إلى 21 مليون دولار عند إغلاق المزاد بالإضافة إلى العمولة. وقالت سوذبي إن منافسا عبر الهاتف اشترى الألماسة وطلب عدم الكشف عن هويته، بحسب رويترز.

وأضافت دار سوذبي أن الألماسة، التي استخرجتها شركة (ألروسا) الروسية في تموز 2017 تم اقتطاعها وتشكيلها من أكبر بلورة ماسية وردية يتم العثور عليها في روسيا على الإطلاق.

وقال بينوا ريبلين خبير المجوهرات الذي أشرف على البيع إن: “الألماسة، البالغ وزنها 14.83 قيراط، سجلت رقما قياسيا كأكبر بلورة ماسية وردية زاهية تُعرض في مزاد”.

وكانت سوذبي تتوقع أن يتراوح سعر الألماسة “روح الورد” النقية ذات الشكل البيضاوي، بين 23 مليون دولار و38 مليون دولار عندما تُعرض للبيع في المزاد في جنيفوسميت الألماسة باسم الباليه الروسي “روح الورد” الذي قدمه راقص الباليه الأسطورة فاسلاف نيجنيسكي في عام 1911.