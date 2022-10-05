بيع مزهرية صينية بمبلغ جنوني في مزاد

بيعت مزهرية صينية، لم تزد قيمتها المتوقعة عن 2000 دولار، بحوالي 8.8 مليون دولار، في مزاد علني في فرنسا.

وأقيم المزاد في “دار أوسينات” للمزادات في بلدة فونتينبلو ، بالقرب من باريس السبت الماضي، وحققت سعرا نهائيا قدره حوالي 9.121 مليون يورو (8.8 مليون دولار) شاملا الرسوم ، وفقا لشبكة “سي أن أن” الأمريكية.

وأشارت الشبكة، الثلاثاء، إلى أن المزهرية لها جسم كروي وعنق أسطواني طويل، ويبلغ مقاسها 21 × 16 بوصة ومزينة بالتنانين والغيوم، لافتة إلى أن مزهريات “تيان كوبينغ” تعرف أيضا باسم مزهريات “الكرة السماوية”؛ بسبب شكلها.

وقال جان بيير أوسينات رئيس دار المزادات، الثلاثاء، إن مالك المزهرية الذي يعيش في الخارج طلب من مشرفي المزاد بيعها كجزء من شحنة، تشمل الأشياء المأخوذة من منزل جدته الراحلة في بريتاني شمال غرب فرنسا.

وأضاف أوسينات: “سيغير ذلك حياتهم تماما…من الصعب عليهم أن يستوعبوا الأمر”، مضيفا أن الجدة كانت من هواة جمع الأعمال الفنية، وكانت تمتلك المزهرية لمدة 30 عاما.

ولفت إلى أنه كان هناك علامات مبكرة على اهتمام كبير بالمزهرية عندما جاء العشرات من الأشخاص لفحصها خلال معرض ما قبل المزاد.

وقال: “إنه أمر لا يصدق” ، مضيفا أن أعلى سعر بيع سابق له كان في العام 2007 ، عندما بيع السيف الذي استخدمه القائد الفرنسي نابليون بونابرت في معركة مارينغو، العام 1800، بسعر 6.4 مليون دولار.

وأوضح أوسينات، أنه بينما قال أحد خبراء التقييم إن المزهرية تعود إلى القرن العشرين ، وبالتالي فهي ليست نادرة يعتقد هواة الجمع أنها كانت مثالا نادرا جدا لمزهرية “تيان كوبينغ” من القرن الثامن عشر.