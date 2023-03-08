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بيكرمان يترك منصبه كمدرب لفنزويلا

منذ 17 ثانية
خوسيه بيكرمان

خوسيه بيكرمان

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أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، الأربعاء، انفصاله عن المدرب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، الذي تولى مسؤولية المنتخب الأول في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وجاء القرار قبل مباراتين وديتين يخوضهما منتخب فنزويلا هذا الشهر أمام السعودية وأوزبكستان.

ولم يذكر الاتحاد الأسباب وراء هذا القرار في بيان مقتضب عبر تويتر.

وأخفق بيكرمان في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم في قطر العام الماضي إذ تذيل الترتيب في تصفيات أمريكا الجنوبية.

وجاء في البيان “من المهم بالنسبة للاتحاد أن تكون كل أطراف الفريق على أعلى معايير الالتزام وتحقيق المطلوب”.

وسبق لبيكرمان تدريب منتخب كولومبيا بين عامين 2012 و2018 عندما استقال إثر خسارة الفريق أمام إنجلترا بركلات الترجيح بدور الستة عشر بكأس العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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