بيكيه يشعل صراعا معلنا بين برشلونة وريال مدريد

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أجّج مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه الصراع المعلن بين فريقه وغريمه التقليدي ريال مدريد على لقب هذا العام بعد تصريحات مثيرة للجدل أعقبت تعثر الفريق الكتالوني الجمعة أمام إشبيلية بعدما قاده إلى التعادل (0-0).

وقال بيكيه في تصريح ألمح فيه إلى تساهل الحكام مع الفريق الملكي، في إشارة إلى لقاء الريال أمام فالنسيا والذي حسمه الميرينغي بثلاثية كاملة مقابل صفر وألغى فيه الحكم هدفا لفريق فالنسيا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

ورد زين الدين زيدان السبت على تصريحات بيكيه التي ألمح فيها إلى مجاملة الحكام للفريق الملكي.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة ريال سوسيداد اليوم الأحد ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني “لا، لا أعتقد هذا”، وذلك في رد مقتضب على سؤاله بشأن تصريحات بيكيه.

وأضاف “لن أعلق على ما قاله بيكيه، لأنه يمكن أن يحدث العكس.. كل شخص له رأيه، أنا أفكر في مباراة الأحد وحسب”.

وأوضح زيدان أنه لا يتدخل في تصريحات لاعبيه، قائلا “اللاعبون أذكياء، يمكنهم التفكير في أشياء والإفصاح عنها.. أحيانا يمكنهم أن يخطئوا، لكني لا يمكن أن أقول لهم أبدا ما عليهم قوله”.

ويتخلف ريال مدريد عن برشلونة بفارق ثلاث نقاط على قمة جدول ترتيب الليغا، قبل مباراة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا.

وقدم إشبيلية خدمة للريال بعدما أوقع برشلونة في شراكه وحرمه من تحقيق النقاط الثلاث، ما سيصعب عليه باقي جولات البطولة.

واعتبر بيكيه أن القبض على صدارة الدوري لم يعد بيد فريقه الكتالوني بعد تعادله سلبا على أرض إشبيلية.

وبعد فوزين على التوالي إثر العودة من عطلة قسرية لثلاثة أشهر تسبب بها تفشي فايروس كورونا المستجد، خسر برشلونة أولى نقاطه، وبات غريمه ريال مدريد قادرا على التساوي معه في النقاط واقتناص الصدارة بفارق المواجهات المباشرة في حال فوزه على ريال سوسييداد سادس الترتيب الأحد.