بيلينغهام بين خيارين: ريال مدريد أو ليفربول

يبدو أن مستقبل الدولي الإنكليزي “جود بيلينغهام”، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند، سينحصر بين ناديي ريال مدريد وليفربول.

ووفق إذاعة كادينا سير الإسبانية، يدرك دورتموند أن صاحب الـ19 عاما، سيرحل عن صفوف الفريق الموسم المقبل، على الرغم من تألقه وارتدائه شارة القيادة.

وأضافت أن رغبة اللاعب تميل للانتقال لصفوف ليفربول أكثر من ريال مدريد، رغم عمل الفريق الإسباني على التوقيع معه في الأسابيع الماضية.

كما أشارت إلى أن بيلينغهام وضع أولوية العودة إلى بلده إنكلترا من جديد، بعد 3 مواسم قضاها رفقة دورتموند عقب رحيله عن أكاديمية بيرمنجهام سيتي بعمر 17 عاما.

ويملك بيلينغهام عقدًا مع دورتموند حتى عام 2024، ومن المنتظر أن يبلغ سعره 100 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب الإنكليزي خاض 12 مباراة رفقة دورتموند في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.