بيلينغهام يرفض عرضا كبيرا من بروسيا دورتموند

ارتبط اسم النجم الإنجليزي جود بيلينغهام في الفترة الماضية بإمكانية الانضمام إلى العديد من الأندية الإنجليزيو والأسبانية وعلى رأسها ريال مدريد.

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن آخر التطورات الخاصة بالإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب خط وسط بروسيا دورتموند الألماني، والذي يعد هدفًا لعدة أندية أوروبية أبرزها ريال مدريد.

وقالت آس، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن “بيلينغهام سيرفض عرض التجديد الذي سيقدمه دورتموند له هذا الأسبوع والذي يضاعف راتبه الحالي، بسبب إصراره على الانتقال لفريق أكبر في القارة الأوروبية”.

وأضافت الصحيفة: “اللاعب سيرفض اقتراح تمديد العقد لمدة 5 سنوات مع مضاعفة في راتبه، ليجعله أعلى راتب في النادي الألماني، وستبدأ المفاوضات في السوق لبيع اللاعب بسعر يبدأ من 100 مليون يورو”.

Jude Bellingham will 'REJECT double-your-money £180,000-a-week deal at Borussia Dortmund THIS WEEK' https://t.co/zkawuTuqsc

— MailOnline Sport (@MailSport) January 22, 2023