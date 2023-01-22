بيلينغهام يرفض عرضا كبيرا من بروسيا دورتموند

ارتبط اسم النجم الإنجليزي جود بيلينغهام في الفترة الماضية بإمكانية الانضمام إلى العديد من الأندية الإنجليزيو والأسبانية وعلى رأسها ريال مدريد.

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن آخر التطورات الخاصة بالإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب خط وسط بروسيا دورتموند الألماني، والذي يعد هدفًا لعدة أندية أوروبية أبرزها ريال مدريد.

وقالت آس، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن “بيلينغهام سيرفض عرض التجديد الذي سيقدمه دورتموند له هذا الأسبوع والذي يضاعف راتبه الحالي، بسبب إصراره على الانتقال لفريق أكبر في القارة الأوروبية”.

وأضافت الصحيفة: “اللاعب سيرفض اقتراح تمديد العقد لمدة 5 سنوات مع مضاعفة في راتبه، ليجعله أعلى راتب في النادي الألماني، وستبدأ المفاوضات في السوق لبيع اللاعب بسعر يبدأ من 100 مليون يورو”.

Jude Bellingham will 'REJECT double-your-money £180,000-a-week deal at Borussia Dortmund THIS WEEK' https://t.co/zkawuTuqsc — MailOnline Sport (@MailSport) January 22, 2023

وسيجتمع بيلينغهام مع مسؤولي بروسيا دورتموند خلال اليومين المقبلين، حيث تنتظر إدارة النادي الألماني ردا سريعا، لمعرفة خطوته المقبلة.

ويرتبط بيلينغهام مع دورتموند بعقد حتى صيف 2025، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 110 ملايين يورو، خلال الوقت الراهن.

ويتوقع أن تزيد قيمة انتقال النجم الإنجليزي من دورتموند لأحد فرق أوروبا الكبرى عن مبلغ 100 مليون يورو.

وسيكون رحيل بيلينغهام في الصيف المقبل لأحد فرق ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، وهي أكثر الأندية ارتباطا بضم اللاعب، والتي يتوقع أن تعرض عليه راتبا يصل لـ300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وقدم بيلينغهام مستوى مميزا للغاية في نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث شارك في قيادة المنتخب الإنجليزي لربع النهائي، قبل الخروج أمام فرنسا (2-1).

بيلينغهام شارك في 112 مباراة مع دورتموند منذ انتقاله إلى الفريق قادما من برمنغهام سيتي، خلال صيف العام 2020، وسجل معه 19 هدفا وصنع 21.

أما في الموسم الحالي، فقد لعب بيلينغهام 22 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3، وتوج مع الفريق بلقب كأس ألمانيا 2021.