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بيل غيتس يصدم العالم بتصريحات مرعبة عن كورونا

2 - مايو - 2022
بيل غيتس

بيل غيتس

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حذّر بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت”، الإثنين، من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد.

وقال غيتس في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر أكثر انتقالا وأكثر فتكا.

وأضاف غيتس أنه لا يسعى أن يكون متشائما لكن العالم لم يشهد بعد مرحلة أسوأ ما في الجائحة، مؤكدًا أن خطر ظهور متحور أكثر ضراوة يزيد كثيرا عن 5٪.

وتابع: “ما زلنا معرضين لخطر الوباء، الذي يولد متحورا يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال بل أكثر فتكا”، مضيفا أن هناك حاجة عاجلة للقاحات ذات تأثير طويل الأمد لمنع العدوى.

وطالب غيتس بتشكيل فريق من الخبراء الدوليين، يضم كوكبة من العلماء بداية من المتخصصين في الأوبئة ووصولا إلى مصممي أجهزة وبرامج الكمبيوتر، لتحديد التهديدات وتحسين التنسيق الدولي.

كما دعا إلى تشكيل فريق استجابة عالمي للأوبئة، تديره منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الاستثمار الإضافي أمر حيوي، حيث يرى أنه “من الغريب أنه كانت هناك حالة فشل في التعامل مع هذه المأساة وعدم القيام بهذه الاستثمارات نيابة عن مواطني العالم”.

وأضاف غيتس أن الحياة العصرية لا تساعد على مكافحة فيروس كورونا، إذ إن “كل من يعمل في مجال الأمراض المعدية لديه هذا الخوف من فيروسات الجهاز التنفسي، التي تنتقل عن طريق الإنسان. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يسافرون، وكلما زاد التفاعل بين الأنواع البرية والبشر، زاد خطر الإصابة بالأمراض المشتركة بين أنواع الحيوانات والبشر”.

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