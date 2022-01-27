بينها 3 عربية.. المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا

أسدل الستار أمس الأربعاء عن دور الـ16 من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وأسفر الدور ثمن النهائي عن تأهل 8 منتخبات، بينها 3 منتخبات عربية، إلى الدور المقبل وهي: تونس، المغرب، مصر، بوركينا فاسو، غامبيا، الكاميرون والسنغال وغينيا الاستوائية.

وكانت بداية كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33 ضعيفة، لكن مع قرب انتهاء دور المجموعات الذي شهد مفاجآتٍ عديدة بدأ النسق في الارتفاع، وتغيرت خارطة المرشحين بعض الشيء.

وودّعت الجزائر التي كانت مرشحة بقوة للقب من الدور الأول، ولحقت بها غانا بعد أن أنهت في قاع مجموعتها، ومع بداية دور الـ16 تألق منتخب تونس وأقصى نيجيريا، لتشتعل باقي المواجهات التالية.

وبعد نهاية الدور الثاني، نتعرف على المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022 وجدول المباريات.

لحق بهما منتخب جامبيا بالفوز على غينيا بهدفٍ نظيف، كذلك الكاميرون بفوزها على جزر القمر بهدفين لهدف.

تأهل المنتخب السنغالي بعد الفوز على الرأس الأخضر بهدفين نظيفين، كما صعد منتخب المغرب بالفوز على مالاوي.

وفي اليوم الأخير من دور الـ16، تأهل منتخب مصر على حساب كوت ديفوار وغينيا الاستوائية على حساب مالي.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022

منتخب بوركينا فاسو

منتخب تونس

منتخب جامبيا

منتخب الكاميرون

منتخب السنغال

منتخب المغرب

منتخب مصر

منتخب غينيا الاستوائية