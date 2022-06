بينهم صلاح ومحرز.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الخميس عن قائمة أولية من 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 والتي ضمت أسماء بارزة على غرار محمد صلاح، ورياض محرز، وساديو ماني.

ويقام حفل توزيع الجوائز في العاصمة المغربية الرباط في 21 يوليو المقبل، علما بأنه ألغي في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وكان آخر حفل لتقديم جوائز الأفضل في إفريقيا أقيم عام 2019 في مدينة الغردقة المصرية، وفاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي حينها السنغالي ماني، المنتقل اعتبارا من الموسم المقبل إلى بايرن ميونخ الألماني، بعد منافسة مع المصري صلاح زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.

وسبق لصلاح أن أحرز الجائزة عامي 2017 و2018 بعدما كانت من نصيب الجزائري محرز في 2016 إثر مساهمته في تحقيق ليستر سيتي مفاجأة مدوية بتتويجه بطلا لإنجلترا قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وحقق ماني هذا العام لقب كأس أمم إفريقيا، وساهم في تأهل منتخب بلاده السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2022، على حساب مصر وصلاح في المناسبتين، لكنهما (صلاح وماني) حققا معا في ليفربول لقب كأسي الاتحاد الإنجليزي والرابطة فيما خسرا نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد وأخفقا بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي ساهم محرز أيضا في تتويجه بطلا لإنجلترا.

وإلى جانب محرز وصلاح وماني، تم ترشيح لاعبين أفارقة آخرين لجائزة أفضل لاعب، أبرزهم فرانك كيسييه (ميلان الإيطالي، ساحل العاج)، سيباستيان هالر (أياكس أمستردام الهولندي، ساحل العاج)، محمد عبد المنعم (الأهلي المصري، مصر)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي، مصر)، محمد الشناوي (الأهلي المصري، مصر)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي، المغرب)، ياسين بونو (إشبيلية الإسباني، المغرب)، إدوار ميندي (تشيلسي الإنجليزي، السنغال)، وغيرهم.

