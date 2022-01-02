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بينهم 4 عرب.. أغلى 10 لاعبين في كأس إفريقيا 2022

منذ 10 ساعات
كأس إفريقيا

كأس إفريقيا

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أيام قليلة تفصل عشاق كرة القدم، عن انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2022 لكرة القدم المقررة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة القارية مشاركة 24 منتخبا، وذلك للمرة الثانية في تاريخ البطولة التي استحدثت عام 1957، بعد أن أقيمت لأول مرة بهذا العدد من المنتخبات في النسخة الماضية عام 2019 في مصر.

قائمة أعلى 10 للاعبين في القيمة التسويقية في أمم إفريقيا وفقا لموقع “ترانسفير ماركت”:

1- محمد صلاح منتخب مصر (100 مليون يورو)

2- ساديو ماني منتخب السنغال (80 مليون يورو)

3- أشرف حكيمي منتخب المغرب (70 مليون يورو)

4- ويلفريد نديدي منتخب نيجيريا (60 مليون يورو)

5- فيكتور أوسمين منتخب نيجيريا (60 مليون يورو)

6- فرانك كيسي منتخب ساحل العاج (48 مليون يورو)

7- خاليدو كوليبالي منتحب السنغال (45 مليون يورو)

8- رياض محزر منتخب الجزائر (40 مليون يورو)

9- يوسف نصيري منتخب المغرب (40 مليون يورو)

10- ويلفرد زاها منتخب ساحل العاج (40 مليون يورو).

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