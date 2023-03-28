الثلاثاء 6 رمضان 1444 ﻫ - 28 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيومي فؤاد عن محمد رمضان: جدع وابن بلد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - مارس - 2023 8:00 مساءً
الممثل الكوميدي بيومي فؤاد

الممثل الكوميدي بيومي فؤاد

A A A
طباعة المقال

حل الفنان بيومي فؤاد ضيف في برنامج ” أنا والقناع”، وكشف خلال اللقاء عن حقيقة خلافه مع الفنان محمد رمضان.

وقال بيومي فؤاد: “أنا نصحت محمد رمضان أنه يلتزم الصمت في بعض الأمور منعًا لحدوث نتائج سيئه، وخلافي مع رمضان كان من منطلق حبي لفنه، وأنا نصحته لأني بحبه وهو في منتهي اللذاذة”.

وتابع: “مفيش بيني بين محمد رمضان أي حاجة ولا خلاف.. وبقوله أسكت لأنه جدع وابن بلد، ورمضان دعاني في مسرحيته.. وقدمني على المسرح بشكل عظيم.. وهو أبن بلد علشان كدا بقوله أسكت”.

كما وهاجم فؤاد المنتج محمد السبكي خلال اللقاء، وقال: اديتله فيلم بتاعي وكان في ناس جامدين جدا عاوزين ينتجولي وأنا فضلت مع محمد السبكي ورحت وديتهوله وبعد كده جاب المؤلفين ومضاهم واداهم فلوس قليلة وانا دفعتلهم فلوس من جيبي وبعد دا كله جاب محمود حميدة يمثل مكاني”.

    المزيد من منوعات

    حسين فهمي
    حسين فهمي ينتهي من تصوير مسلسل "سرة الباتع"
    الملك تشارلز
    لقب جديد للملك تشارلز
    تايلور سويفت
    تايلور سويفت تحصد جائزة جديدة

    الأكثر قراءة

    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة
    التوقيت الصيفي ابتداءً من الأربعاء.. ميقاتي: تحمّلتُ ما لا تحتمله الجبال
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يحذر مجددا.. زلزال قوي آت خلال أيام
    الأرض
    لا غلاف جوي حول كوكب بحجم الأرض.. والعلماء يُحذّرون!