بيومي فؤاد عن محمد رمضان: جدع وابن بلد

حل الفنان بيومي فؤاد ضيف في برنامج ” أنا والقناع”، وكشف خلال اللقاء عن حقيقة خلافه مع الفنان محمد رمضان.

وقال بيومي فؤاد: “أنا نصحت محمد رمضان أنه يلتزم الصمت في بعض الأمور منعًا لحدوث نتائج سيئه، وخلافي مع رمضان كان من منطلق حبي لفنه، وأنا نصحته لأني بحبه وهو في منتهي اللذاذة”.

وتابع: “مفيش بيني بين محمد رمضان أي حاجة ولا خلاف.. وبقوله أسكت لأنه جدع وابن بلد، ورمضان دعاني في مسرحيته.. وقدمني على المسرح بشكل عظيم.. وهو أبن بلد علشان كدا بقوله أسكت”.

كما وهاجم فؤاد المنتج محمد السبكي خلال اللقاء، وقال: اديتله فيلم بتاعي وكان في ناس جامدين جدا عاوزين ينتجولي وأنا فضلت مع محمد السبكي ورحت وديتهوله وبعد كده جاب المؤلفين ومضاهم واداهم فلوس قليلة وانا دفعتلهم فلوس من جيبي وبعد دا كله جاب محمود حميدة يمثل مكاني”.