بيومي فؤاد لصوت بيروت إنترناشونال: أشارك في رمضان المقبل بعدة أعمال

يعتبر الممثل بيومي فؤاد جوكر الأعمال الفنية، فهو يشارك في عشرات المسلسلات والسينما في مصر، وهذا العام يشارك في أكثر من عمل ويتحدث لـ “صوت بيروت إنترناشونال” عن جديده فيقول ” أشارك في موسم أفلام إجازة نصف العام بـ5 أعمال دفعة واحدة، إذ بدأ طرحهم تباعاً مع بداية العام الجديد وحتى منتصف شهر فبراير، وهي: “شلبي” مع كريم محمود عبد العزيز، و”أخي فوق الشجرة” لـ رامز جلال، و “اتنين للإيجار” مع محمد ثروت، و”أنا لحبيبي” بطولة كريم فهمي، و”مغامرات كوكو” مع خالد الصاوي.

وأكد بيومي فؤاد أنّ “عرض 5 أفلام له في توقيتٍ واحد، جاء عن طريق الصدفة، كون شركات الإنتاج والتوزيع هم أصحاب اختيار موعد طرح الأفلام في دور العرض، “كما أنني صورت هذه الأعمال في فترات متباعدة وليست بشكلٍ متزامن”، لافتاً إلى أنّ “هناك 3 أفلام تأجل عرضهم من العام الماضي، لذلك تصادف هذا الأمر حالياً”.

وأشار إلى عدم شعوره بالانزعاج، من عرض أفلامه في توقيتٍ واحد، مُبرراً بأن “أدوراه مختلفة تماماً، وليست هناك شخصية تُشبه الأخرى، حتى وإن كان جميعها يدور في إطار كوميدي، إذ أنّ الكوميديا تختلف حسب الشخصية والعمل ككل”.

وأضاف “جمهوري صار متقبلاً لفكرة تواجدي في أعمالٍ كثيرة وفي توقيتٍ واحد، كونه يثق في اختياراتي وتنوعها أيضاً و، حول تجربته مع إسعاد يونس، كمُنتجة، في فيلمه الجديد “اتنين للإيجار”، قال إنّ: “إسعاد يونس صاحبة خبرة كبيرة في العمل الفني، وعودته للإنتاج مُجددًا أمر جيد للصناعة، كونها تُقدم موضوعات شيقة وغير تقليدية”.

وأوضح أنّ “هذا الفيلم يحمل أفكاراً جديداً، حيث إنّ شخص يعرض نفسه للإيجار بحثاً عن مصدر رزق، فكرة غير تقليدية وجرئية وجديدة بالنسبة لي”.

وأشار إلى طرح فيلمه الجديد “مغامرات كوكو” في النصف الثاني من شهر فبراير، موضحاً أنّ “الفيلم يتناول شخصية الطبيب البيطري كمال الذي يحب الحيوانات ويُعالجها، في إطار كوميدي”.

وأكد أنه انتهى من تصوير أفلام جديدة، ومن المُقرر طرحهم خلال الفترة المُقبلة في دور العرض، أبرزها “مستر إكس” بطولة أحمد فهمي، و”سنة أولى خطف” مع مي كساب، وكذلك “الصف الأخير”، بينما الموعد النهائي لعرضهم لم يُحدد بعد.

وقال إنه يواصل تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم “مهمة في سهل حشيش” الذي يُجدد من خلاله التعاون مع ليلي علوي، بعد فيلم “ماما حامل”، مؤكداً “أدواري في هذه الأفلام المُرتقب طرحها تحمل تنوعاً كبيراً وبها تفاصيل مختلفة”. وأرجع حماسه للمُشاركة في هذا الأفلام، إلى “عد وجود دور يُشبه الآخر، كما أنني أتعاون في أغلبها مع فنانين، سبق وتواجدت معهم في أعمال فنية ناجحة”، متابعاً “من الصعب الاعتذار عن أي دور جيد يتم ترشيحي له، خاصة وأنني لم أواجه صعوبة للتواجد في أكثر من عمل في وقتٍ واحد، فلدي القدرة على التركيز والتعايش مع كل شخصية بمختلف تفاصيلها”.

وتطرق بيومي فؤاد، خلال حواره، إلى مُشاركته في موسم دراما رمضان المُقبل، بـ4 أعمال دفعة واحدة، أبرزهم الجزء السابع من “الكبير أوي”، بطولة أحمد مكي، حيث يواصل تجسيد شخصية “الدكتور ربيع”،

ويرى أنّ “هذا المسلسل حقق جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، منذ الجزء الأول، لأنه يُقدم كوميديا عائلية، فلدي انتماء شديد بهذا العمل، حيث يُعتبر من أبرز الأعمال الكوميدية التي تحظى بقبول كل الفئات العمرية وليست أجيال بعينها”.

وأشار إلى أنه يُجدد تعاونه مع محمد رمضان، للعام الثاني على التوالي، من خلال مسلسل “العمدة” تأليف وإخراج محمد سامي، كما سيتواجد في “سر السلطان” بطولة الثنائي أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني، وإخراج خالد يوسف.

وأضاف أنه يُشارك في “رمضان كريم 2″، مع المخرج سامح عبد العزيز، قائلاً : “شخصيتي جديدة ومختلفة، وتمزج بين الدراما والكوميديا، حيث إنه متزوج ويعيش داخل الحارة الشعبية التي تشهد أحداث المسلسل، إذ سيتعرض لمواقف عديدة مع الجيران، لكن أعتبر نفسي ضيف شرف في هذ العمل”.