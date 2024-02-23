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"بيونسيه" تتصدر قائمة أفضل أغنية في بريطانيا

منذ 16 دقيقة
النجمة بيونسيه

النجمة بيونسيه

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تصدرت نجمة الموسيقى الأمريكية بيونسيه قائمة أفضل أغنية منفردة في بريطانيا لأول مرة منذ 14 عاما، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، بعدما حلت أغنيتها ‭‭)‬‬تكساس هولدم‭‭(‬‬ بالمركز الأول في قوائم الأغاني ببريطانيا.

والأغنية هي واحدة من اثنتين أطلقتهما بيونسيه بعد ظهورها المفاجئ في إعلان تجاري لبطولة السوبر بول في وقت سابق من هذا الشهر، قبل دقائق من الإعلان عن ألبومها القادم.

وقالت شركة أوفيشال تشارتس إن هذه هي المرة السادسة التي تتصدر فيها أغنية منفردة لبيونسيه قائمة الأغاني في بريطانيا والأولى لها منذ 14 عاما، عندما تصدرت أغنيتها (تليفون) مع ليدي جاجا قوائم الأغاني البريطانية في 2010.

ويأتي هذا النجاح بعد أن دخلت بيونسيه (42 عاما) التاريخ في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أصبحت أول امرأة سوداء تتصدر قائمة بيلبورد لموسيقى الريف في الولايات المتحدة بفضل أغنية (تكساس هولدم) أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

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