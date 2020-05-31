بيونسيه وريهانا تطالبان بالعدالة لجورج فلويد الذي قضى في مدينة مينيابوليس

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طالبت النجمة العالمية بيونسيه بـ”العدالة” لجورج فلويد، الأميركي من أصل افريقي، الذي قضى في مدينة مينيابوليس خلال توقيفه من جانب الشرطة، داعية إلى المشاركة في عريضة حصدت أكثر من سبعة ملايين توقيع.

وقالت المغنية في تسجيل مصور نشرته عبر حسابها على إنستغرام: “نريد العدالة لجورج فلويد. لقد شهدنا جميعا على مقتله في وضح النهار. نحن محطمون ونشعر بالاشمئزاز”.

وأضافت “أنا لا أتوجه حصرا لذوي البشرة الملونة. سواء كنتم من البيض أو السود أو الخلاسيين أو أي شيء آخر، أنا متأكدة من أنكم تشعرون باليأس من العنصرية الموجودة حاليا في أميركا”.

وأكدت المغنية: “لا يمكننا غض الطرف” عما يحصل، “جورج فرد من عائلتنا (…) لأنه أميركي. لقد شهدنا على الكثير من هذه الجرائم العنيفة من دون أي تبعات”.

وأضافت: “لقد جرى فعلا توجيه تهمة لأحدهم غير أن العدالة لا تزال بعيدة”.