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بيير كاردان يفتتح أسبوع الموضة في باريس

منذ 4 دقائق
عرض أزياء- تعبيرية

عرض أزياء- تعبيرية

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انطلق أسبوع الموضة في باريس بعرض لبيير كاردان في مقر الحزب الشيوعي الفرنسي طغى عليه اللون الأزرق استحضارا للون المحيط.

كان هذا هو العرض الثاني للعلامة التجارية الفرنسية في أسبوع الموضة بباريس منذ وفاة مؤسسها بيير كاردان في 2020.

وقال رودريجو بازيليكاتي كاردان، ابن شقيق المصمم الراحل، للصحفيين إن المجموعة الجديدة تعتمد على اللون الأزرق المستوحى من المحيط تكريسا لمفهوم حماية الكوكب.

قدمت العارضات فساتين بإحدى درجات اللون الأزرق على منصة عرض زرقاء داكنة تحت القبة الخرسانية المسلحة للمبنى الذي صممه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير على طراز حديث.

ويشارك في أسبوع الموضة الذي يستمر حتى الثالث من أكتوبر تشرين الأول المقبل أكثر من 100 مصمم منهم لوي فيتون وشانيل وهيرميس وعشرات المصممين العالميين الجدد بالإضافة إلى دار الأزياء الفرنسية بالمان التي ستواصل عروضها رغم سرقة جزء من مجموعاتها.

واستولى لصوص قبل أيام على شاحنة تحمل نحو 50 قطعة لبالمان في الطريق بين مطار باريس ومقر الدار في العاصمة الفرنسية. وقالت الشركة إنها تعمل على إعادة تصميم القطع المفقودة وستمضي في تقديم مجموعتها لربيع وصيف 2024.

ومن بين دور الأزياء التي ستقدم عروضا في الأيام المقبلة ديور وسان لوران اليوم الثلاثاء وكوراج ودريس فان نوتن غدا الأربعاء ولانفين وجيفنشي يوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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