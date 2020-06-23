تأجيل حفل توزيع جوائز غولدن غلوب إلى 28 شباط

قال منظمو الحفل السنوي لتوزيع جوائز غولدن غلوب للسينما والتلفزيون، إن الحفل تأجل إلى فبراير/ شباط 2021.

وسيقام حفل غولدن غلوب، الذي يمثل بداية موسم جوائز هوليوود، في 28 فبراير/ شباط بدلا من موعده المعتاد في الأحد الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2021.

واتُخذ قرار غلوب بعد تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار شهرين من فبراير/شباط 2021 إلى 25 أبريل/ نيسان 2021 بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الترفيه.

وتقرر تأجيل الأوسكار لأن العديد من الأفلام التي توقف إنتاجها أو تصويرها بسبب وباء كورونا لن تكون جاهزة للتوزيع في الوقت المحدد لها، وبالتالي لن تكون جاهزة لدخول سباق الأوسكار مع نهاية كل سنة.

جوائز غولدن غلوب هي الجوائز التي مُنحت لثلاثة وتسعين عضوًا في رابطة هوليوود للصحافة الاجنبية منذ كانون الثاني من عام 1944، اعترافًا بالتميز في الأفلام الأمير كية والدولية والبرامج التلفزيونية الأميركية.

وعادةً ما يُقام الاحتفال السنوي الذي تُقدم فيه الجوائز في شهر كانون الثاني من كل عام، وهو جزء رئيسي من موسم جوائز صناعة السينما، والذي يبلغ ذروته كل عام مع توزيع جوائز الاوسكار تتوافق فترة الأهلية للحصول على جائزة غولدن غلوب مع السنة التقويمية (أي منذ 1 كانون الثاني وحتى 31 كانون الاول).

وفيما يتعلق بمتطلبات العرض، يجب أن يدعو الموزع أو وكيل الدعاية الخاص بالفيلم أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية النشطين إلى عرض رسمي لكل فيلم مؤهل. يجب أن يكون العرض في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، إما قبل إصدار الفيلم أو خلال أسبوع واحد من ذلك. يمكن أن يكون العرض عرضًا منتظمًا في دار العرض مع الجمهور أو عرض خاص بالصحافة؛ لا يلزم أن يكون حدثًا خاصًا بأعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية فقط. يجب أيضًا أن يكون عرض الفيلم متوافقًا مع جمعية الفيلم الأمير كي حتى لا يكون هناك تضارب في الجدول الزمني مع العروض الرسمية الأخرى.يجب أن تكون البرامج التلفزيونية متاحة فقط ليراها أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية وفق أي صيغة موحدة، بما في ذلك البث التلفزيوني الأصلي.