تأجيل زيارة الأمير وليام وكيت الى "إنديان كريك".. بعد الإحتجاجات

أعلنت حكومة “بليز” الجمعة، أن الأمير وليام وزوجته كيت لن يزورا مزرعة كاكاو في منطقة السكان الأصليين في بليز، كما هو مخطط في جولتهما الكاريبية، بعد أن نظم قرويون محليون احتجاجا على وصولهم.

ويسافر دوق ودوقة كامبريدج إلى بليز يوم السبت في جولة كاريبية، تستغرق أسبوعاً في وقت يتزايد فيه التدقيق في علاقات الإمبراطورية البريطانية في مستعمراتها السابقة، وذلك حسب ما ذكر موقع “thenews”.

كان من المقرر أن يزور الزوجان الملكيان مزرعة أكتي إيل ها للكاكاو في قرية مايا في “إنديان كريك” في منطقة توليدو صباح الأحد ، وفقاً لجدول زمني أولي.



وتقول الخدمة الصحفية الحكومية يوم الجمعة، إنه سيتم بدلاً من ذلك تفعيل خطة طوارئ والإعلان عن موقع جديد، ويقول سكان القرية إنهم منزعجون من عدم استشارتهم بشأن الهبوط المزمع لطائرة هليكوبتر الزوجين الملكيين، مما أثار احتجاجاً من قبل بضع عشرات صباح الجمعة، إنديان كريك في نزاع مع فلورا وفاونا إنترناشونال “FFI” ، وهي مجموعة الحفاظ التي تدرج الأمير ويليام على أنه راع، وأفاد سكان محليون تحدثوا إلى رويترز ان فلورا وفاونا إنترناشونال “FFI” لديها عقارات بالقرب من الأراضي المجتمعية بالقرية، مما تسبب في توترات بشأن حقوق الملكية.

تأتي رحلة الدوق والدوقة في منطقة البحر الكاريبي بعد الذكرى السبعين لتولي الملكة إليزابيث العرش، وبعد ما يقرب من أربعة أشهر من تصويت بربادوس لتصبح جمهورية، مما أدى إلى قطع العلاقات مع النظام الملكي، لكنها لا تزال جزءا من كومنولث الأمم التي تقودها بريطانيا، ومن المقرر أن يقضي الزوجان الملكيان ثلاثة أيام في بليز قبل الانتقال إلى جامايكا وجزر الباهاما.