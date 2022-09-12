تأجيل مباراة أرسنال وايندهوفن في الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الاثنين، تأجيل مباراة أرسنال وايندهوفن في دور المجموعات بالدوري الأوروبي المقررة يوم الخميس المقبل بسبب عدم وجود العدد الكافي من أفراد الشرطة لتأمين المباراة في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث.

وقال اليويفا في بيان “يأتي هذا التأجيل بسبب .. المسائل التنظيمية المتعلقة بحالة الحداد الوطني التي أعلنتها البلاد على جلالة الملكة إليزابيث”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد في الوقت المناسب.

وتوفيت الملكة الأسبوع الماضي عن 96 عاما وتم تأجيل الكثير من الأحداث والفعاليات الرياضية في بريطانيا مطلع هذا الأسبوع بما في ذلك مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والمسابقات المحلية الأدنى درجة.

لكن رابطة الأندية الإنجليزية التي تدير الدرجات الثلاث الأدنى من الدوري الممتاز أعلنت اليوم الاثنين أن المباريات ستعود كما كان مقررا يوم الثلاثاء بعد تأجيل الجولة الأخيرة عقب وفاة الملكة إليزابيث. وسيعود الدوري الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.

وستمضي مباريات منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا المقررة في إنجلترا في موعدها لكن مباراة رينجرز الاسكتلندي على ملعبه أمام نابولي يوم الثلاثاء تم تأجيلها ليوم الأربعاء لأسباب مماثلة.