تأجيل مباراة ألكاراز وفريتز في بطولة ميامي للتنس

تأهل يانيك سينر إلى الدور قبل النهائي لبطولة ميامي المفتوحة للتنس بفوز ساحق 6-3 و6-1 على الفنلندي إميل روسوفوري الليلة الماضية.

وعطلت الأمطار بقية المباريات في قرعة الرجال ومنها مواجهة المصنف الأول عالميا وحامل اللقب كارلوس ألكاراز ضد الأمريكي تيلور فريتز، لتتأجل إلى مساء اليوم الخميس اذا سمحت الظروف الجوية.

ولم ينزعج الإيطالي سينر من تأجيل المباراة لمدة ساعتين بسبب الأمطار وخاض مباراة من جانب واحد بدور الثمانية.

وحسم المصنف العاشر المجموعة الأولى بضربة خلفية ناجحة ولم يواجه صعوبة في الظفر باللقاء محسنا رصيده إلى 5-صفر في المواجهات المباشرة ضد روسوفوري.

وقال سينر “نحن الاثنان لعبنا جيدا اليوم لكنني فزت بالنقاط المهمة، ليس من السهل العودة للعب بعد توقف لكنني ظهرت بشكل جيد”.

وفي منافسات السيدات حققت الرومانية سورانا كريستيا غير المصنفة أكبر فوز في مسيرتها بتغلبها 6-4 و6-4 على أرينا سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة والمصنفة الثانية عالميا لتبلغ قبل النهائي في وقت سابق.