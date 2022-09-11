تأجيل مباراة رينجرز أمام نابولي بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ،الأحد، تأجيل مباراة رينجرز الأسكتلندي أمام ضيفه نابولي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليوم واحد لتقام يوم الأربعاء المقبل.

وتوفيت الملكة عن 96 عاما يوم الخميس، ما أدى إلى تأجيل عدد كبير من المنافسات الرياضية التي كانت مقررة في بريطانيا نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وبطولات الدوري الأدنى درجة في البلاد.

وقال اليويفا في بيان “تقرر إقامة (المباراة) يوم الأربعاء 14 سبتمبر في تمام الساعة 2100 بتوقيت وسط أوروبا. جاء هذا نتيجة النقص الشديد في صفوف عناصر الشرطة وأمور تنظيمية على علاقة بالأحداث الجارية”.

وتابع الاتحاد القاري للعبة “لن يُسمح لجماهير الفريق الضيف بحضور المباراة، ومن باب الإنصاف الرياضي، لن يُسمح لمشجعي رينجرز بحضور لقاء الإياب في نابولي”.

وخسر رينجرز 4-صفر أمام أياكس امستردام بطل هولندا في مستهل مسيرته بدوري أبطال أوروبا، بينما سحق نابولي ضيفه ليفربول الإنجليزي 4-1.