تأجيل مهرجان الموسيقى العربية تضامناً مع أهل غزة

أصدرت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، قراراً بتأجيل فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لـ “مهرجان الموسيقى العربية”، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، على أن يُحدّد الموعد الجديد لاحقاً.

وكشف رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر أن “مهرجان الموسيقى العربية” في دورته الجديدة يدعم القضية الفلسطينية من خلال الموسيقى والغناء، مؤكداً أنه يناقش في محور من محاور الندوات التي تُعقد على هامش المهرجان “تأثير الأغنية الشعبية في أغاني المقاومة”، وذلك لدعم القضية الفلسطينية.

ويأتي تأجيل فعاليات الدورة الجديدة من “مهرجان الموسيقى العربية” بالتزامن مع تأجيل فعاليات عربية عدة تضامناً مع أهل غزة وتنديداً بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والعجائز، حيث أعلنت إدارة “مهرجان الجونة السينمائي الدولي”، تأجيل الدورة السادسة التي كان مقرراً عقدها الجمعة 20 تشرين الأول الجاري، إلى 27 منه بسبب الأحداث الدامية في فلسطين.

كما أعلن الفنان رامي صبري عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” تأجيل حفله الذي كان مقررا إقامته الجمعة 20 تشرين الأول الجاري في الأردن، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وأعلنت “جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا” تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبي، والذي كان من المقرر إقامته في 18 تشرين الأول الجاري، في مسرح أوبرا “جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا”، وذلك بسبب اضطراب الأوضاع في المنطقة العربية.