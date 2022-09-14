تأجيل مواجهة أرسنال أمام مانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والدوري الإنجليزي الممتاز ، الأربعاء، تأجيل مباراة أرسنال في الدوري أمام مانشستر سيتي المقررة في أكتوبر تشرين الأول للسماح بإقامة مباراة الدوري الأوروبي بين النادي اللندني وأيندهوفن.

وتأجلت مباراة دور المجموعات بين أرسنال وأيندهوفن، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس على ملعب الإمارات، بسبب عدم وجود ما يكفي من أفراد الشرطة لتأمين اللقاء عقب وفاة الملكة إليزابيث.

وستقام المباراة الآن في 20 أكتوبر تشرين الأول بعد يوم واحد من مواجهة أرسنال التي كانت مقررة ضد سيتي.

وقال اليويفا في بيان “يتوجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالشكر للدوري الإنجليزي الممتاز والأندية المعنية على مرونتها وتعاونها في إعادة تحديد موعد مباراة الدوري الأوروبي”.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنها ستعلن عن موعد مباراة الدوري بين أرسنال وسيتي في “الوقت المناسب”.

وسيحل أرسنال المتصدر ضيفا على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.