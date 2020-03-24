تأجيل نهائي بطولتي “دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ” حتى اشعار آخر

بعد ترقب طويل.. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (بويفا) تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في غضون أسابيع، بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا في أوروبا.

وأعلن (يويفا) في بيان مساء الاثنين، تأجيل نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ، إلى أجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أجل موعد نهائي دوري الأبطال في وقت سابق، من 30 مايو، إلى 27 يونيو، كي يتسنى للبطولة استكمال منافساتها بعد التعليق.

ولكن قرار الاثنين جاء بتأجيل النهائي، من دون تحديد موعد جديد، مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

وجاء في البيان: “لم نتخذ قرارا حتى الآن بشأن موعد النهائي الجديد.. سنراجع الاحتمالات الممكنة قبل اتخاذ قرار قادم”.

ويقرب القرار الجديد من احتمالية إلغاء البطولة تماما، خاصة مع تفاقم أزمة كورونا، التي أجبرت منافسات كرة القدم على التوقف بشكل كامل حول العالم.

وقرر (يويفا) إيقاف بطولة دوري الأبطال في دور الـ16، ومثله بطولة يوروبا ليغ، مما يعني أن هناك 17 مباراة متبقية في دوري الأبطال قبل النهاية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق تأجيل بطولة كأس أوروبا “يورو 2020” عام كامل، إلى صيف 2021.