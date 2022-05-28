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تأجيل نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد لأسباب أمنية

28 - مايو - 2022
آخر تحديث: 28 - مايو - 2022 10:13 مساءً
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

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أعلن مذيع استاد فرنسا في باريس تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد لبعض الدقائق لأسباب أمنية اليوم السبت.

وقال المذيع داخل الملعب قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 2100 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) “يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية”.

وأضاف المذيع في وقت لاحق أنه تقرر التأجيل بسبب الوصول المتأخر لبعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في باريس.

وقالت الشرطة الفرنسية “حاول بعض المشجعين اقتحام الاستاد. لقد شقوا طريقهم من الحاجز الأول. الرقابة محكمة في استاد فرنسا”.

وذكرت شبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية أن تأجيل بداية المباراة سيكون لمدة 15 دقيقة.

تشكيلة ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، مساء اليوم السبت، على ملعب دو فرانس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقرر أنشيلوتي الاعتماد على طريقة 4-4-2، من خلال البدء بفيدي فالفيردي كلاعب رابع في وسط الملعب، إلى جوار الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو.

ويقود هجوم الميرنجي، الثنائي المعتاد منذ بداية الموسم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

كورتوا – ميندي – ألابا – ميليتاو – كارفاخال – كاسيميرو – كروس – مودريتش – فالفيردي – فينيسيوس – بنزيما.

ويجلس على مقاعد البدلاء: لونين – ناتشو – هازارد – أسينسيو – مارسيلو – فاسكيز – بيل – سيبايوس – رودريجو – إيسكو – ماريانو – كامافينجا

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