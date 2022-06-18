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تاريخ حاسم يحدد هوية مدرب باريس سان جيرمان الجديد

منذ 40 دقيقة
باريس سان جيرمان

شعار باريس سان جيرمان

"كووورة"
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يسابق مسؤولو باريس سان جيرمان الزمن لتعيين مدير فني جديد للفريق، تمهيدا لإقالة المدرب الحالي ماوريسيو بوكيتينو.

في هذا الصدد، كشفت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن ناديي بي إس جي ونيس، يتفاوضان في الأيام الأخيرة بشأن المدرب كريستوف جالتييه.

وأضافت أن إدارة نيس تريد التوصل لاتفاق نهائي بشأن انتقال جالتييه لقيادة سان جيرمان.

ولفتت أيضا إلى أن مسؤولي نيس لا يرغبون في استمرار جالتييه، وتوصلوا لاتفاق بالفعل مع السويسري لوسيان فافر، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن نادي نيس يريد إتمام المفاوضات مع “بي إس جي” بشكل نهائي قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في 27 يونيو/ حزيران الجاري.

وبينت “وبالتالي يمكن التوصل إلى اتفاق قبل هذا التاريخ حتى يتمكن الناديان من الاستعداد لموسمهما قدر الإمكان”.

جدير بالذكر أن العملاق الباريسي سيبدأ معسكر الإعداد للموسم الجديد في 4 يوليو/ تموز المقبل.

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