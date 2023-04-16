تامر حبيب: لما أموت اللي بيحبوني كلهم يعملوا حفلة كبيرة

علق السيناريست المصري تامر حبيب على انتقاده بسبب حضوره حفل زفاف في الجونة يوم وفاة الفنان الكبير سمير غانم وتخلفه عن حضور الجنازة، قائلا: “الله يرحم سمير غانم لو كان العكس كان ممكن يعمل كده وكان بيموت في البهجة، وأنا كنت في فرح في الجونة وللأسف الشديد كنت هاحضر الصبح الجنازة وأرجع على الفرح بالليل”.

ووجه تامر حبيب خلال لقاء بإحدى الفضائيات المصرية، رسالة قائلا: “كتبت وأكرر كلامي يوم لما أموت اللي بيحبوني كلهم يعملوا حفلة كبيرة على سيرتي ويشغلوا الأغاني اللي بحبها ويفتكروا المواقف اللي بتضحك ويرقصوا وينبسطوا وهكون أكثر واحد مبسوط “.

وكانت الفنانة يسرا أيضا تعرضت لانتقادات حادة ولاذعة بسبب حضورها حفل الجونة يوم وفاة زميلها الفنان سمير غانم.

كما رد حبيب على تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي الأخيرة بشأن ميوله المختلفة واتهامه بالمثلية، قائلا: “أنا معنديش حاجة اتكسف منها أنا متأكد أن تصريحاتها كانت ردا على كلام اتقال خلال الندوة، لكن ده مش رأيها الشخصي”.

ولفت السيناريست المصري إلى عدم ندمه على تقديم شخصية المثلي في فيلم “واحد صحيح”، قائلا: “لم أندم على شخصية المثلي في فيلم واحد صحيح وده نموذج موجود في المجتمع ومفيش مشهد ندمان عليه”.