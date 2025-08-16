تامر حسني يتحدث عن بسمة بوسيل: باخد رأيها لحد دلوقتي

تحدث النجم تامر حسني عن مدى قوة العلاقة التي تربطه بطليقته وأم أولاده الفنانة بسمة بوسيل، مؤكدًا على استعانته بآرائها الفنية ورجوعه الدائم إليها حتى بعد الانفصال، مشيرًا أن الاحترام بينهما لا يزال قائمًا، وأن رأيها ما زال يحظى بثقته في اختياراته الغنائية.

تحدث تامر حسني عن علاقته بأم أولاده الفنانة بسمة بوسيل، من خلال لقاء تلفزيوني على قناة ” ON “؛ حيث قال: ” من زمان جدًا، وأنا بكتب أو بلحن، كانت بسمة وأمي دايمًا بيسمعوا معايا ويختاروا، وفعلًا أغنية “لينا ميعاد” كنت عرضتها عليها وحبتها جدًا، وسألتها أنزلها ولا لأ، قالتلي: تنزل طبعًا”.

وأضاف تامر : “وبسمة أيضًا في الغناء أصبحت محترفة، وحاليًا بتقترح عليا أني أضيف عُرب معينة أثناء غنائي، فأقول لها حلوة جدًا ، فترد عليا موضحة أنها وأخداها مني من الأساس، وأنا حتى الآن بأخذ رأيها”.

في السياق ذاته كانت الفنانة بسمة بوسيل قد كشفت عن العديد من التفاصيل حول طبيعة علاقتها بطليقها ووالد أبنائها النجم تامر حسني، موضحة مدى تأثيره في حياتها الفنية بجانب الشخصية، مؤكدة على صفو العلاقة بينهما وسلامها؛ وذلك خلال حلولها ضيفة الإعلامية جيهان عبد الله في برنامجها “أجمد 7” المذاع عبر أثير إذاعة نجوم “FM”، حيث قالت: “تامر حسني أضاف لي الكثير في حياتي الفنية، وتعلمت منه الكثير جداً وهو شاطر جداً في عمله وبيتعب جداً فيه”.

وأضافت بوسيل: “هو فنان موهوب جداً بالتأكيد، وأنا كنت عايشة معه وبشوفه كويس بيعمل إيه في الأستوديو وبيختار الأغاني أزاي وطريقة عمله وبقى عندي خلفية فنية كبيرة وكأني حصلت على كورس مكثف منه في حياتي”.

كما أكدت بسمة بوسيل على تأثير تامر حسني على حياتها الشخصية قائلة: “تامر مأثرش فنياً بس لكن أثر في شخصيتي، أنا عرفت تامر وأنا صغيرة جداً، وكبرت معه ونضجت معه وهو أبو أولادي وخلاني أم، وبالمناسبة إحنا أصحاب جداً حالياً أكثر”.