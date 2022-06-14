تامر حسني يستعد لطرح ألبومة الجديد: مفاجأه كبيرة جداً هتحبوها

أعلن الفنان تامر حسني طرح ألبومه الجديد عقب إطلاق فيلمه الجديد “بحبك” في موسم عيد الأضحى.

ونشر تامر حسني، صورة له، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق قائلا: “هتجه للمطار عشان حفل السعوديه غدًا إن شاء الله.. وحشتوني يا أهل جدة، وإن شاء الله قريب أزور كل البلاد العربية وكل العرب في جميع أنحاء العالم”.

وكشف تامر حسني: “بخصوص ألبومي، أنا شايف كويس جدا التعليقات.. خلونا نمشي حاجة حاجة.. إن شاء الله فيلمي في العيد ومعاه أغاني مهمة فعلًا.. تاخد بس فرصتها معاكوا وبعدها ينزل الألبوم، والألبوم ليه مفاجأه كبيرة جدا هتحبوها أوي.. أهم حاجة ركزوا في امتحاناتكم دلوقتي، وربنا ينجح الجميع”.

يذكر أن أخر أعمال تامر حسني فيلم” مش أنا” الذي تدور أحداثه حول شخصية حسن الذى يُصاب بصدمة غريبة تفقده السيطرة والتأقلم علي يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته .