تامر حسني يشارك في حملة لإغاثة ضحايا المغرب وليبيا

كشف الفنان تامر حسني عن مشاركته في الحملة التي أطلقتها جمعية الهلال الأحمر المصرية لإغاثة المتضررين من زلزال المغرب وإعصار دانيال وفيضانات ليبيا.

ونشر حسني من خلال حسابه الخاص في “فايسبوك”، مجموعة صور لمشاركته في إغاثة المتضررين في المغرب وليبيا، وعلّق عليها بمنشور دعا فيه جمهوره للمساهمة في دعم المنكوبين في البلدين.

وقال في منشوره: “مساء الخير عليكم… شبابنا وكل أهالينا في مصر طبعاً كلنا شوفنا اللي حصل في المغرب وليبيا وأكيد كلنا في أشد حالات الحزن ونفسنا نعمل حاجة. كلامي للّي قادر… واللي مش قادر جزاه الله كل خير لو كثّف الدعاء لأهالينا وإخواتنا”.

وأضاف: “مش هطوّل عليكم… يا جماعة عندنا في مصر جمعية الهلال الأحمر المصري بجد ناس ليهم الجنة إن شاء الله أنا فخور بيهم أوي وبحبهم أوي من كل قلبي، دول ناس رحيمة وهبوا حياتهم لخدمة الإنسانية وكل يوم عندهم شباب جميل متطوع لخدمة الإنسانية، الحقيقة إن أنا بمشيئة الله دايماً معاهم في كل أزمة بتقابل مصر أو أي شعب عربي بس أكيد أنا مش كفاية”.

واختتم تامر حسني منشوره بالقول: “أتمنى من كل مصري إنه يهتم بالجمعية العظيمة الرحيمة دي ويحاول يقدّم أي دعم ولو بسيط ليهم، وأتمنى إن اللي ميعرفهمش يحاول يعرفهم كويس عشان لو عرفهم وعرف دورهم وإزاي بيخاطروا بحياتهم عشان سلامة وإنقاذ البشر هيبصلهم بنظرة عظيمة تانية… من قلبي كل المواساة لأهالينا في المغرب وليبيا ومن أرض مصر بنقولكم كل مصر معاكم وخالص تعازينا لأسر الضحايا من أهالينا وكل الدعاء لعودة وسلامة المفقودين منهم ربّنا يصبركم ويحفظكم ويحفظ أمتنا العربية”.