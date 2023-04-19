تامر حسني يواصل تقديم النصائح إلى جمهوره

واصل الفنان تامر حسني تقديم نصائحه إلى جمهوره والتي بدأها مع حلول شهر رمضان الكريم، حيث كتب عبر صفحته الرسمية في “فايسبوك” منشوراً وجّه من خلاله نصيحة جديدة الى متابعيه.

وقال حسني في منشوره: “نهار جميل وليلة عظيمة إن شاء الله أتمنى أنكم بعد البوست ده يتغير مفهومكم شويه عن التأثر بكلام الناس المحبط والمهين إن كانوا أصحابك أو أقرب الناس ليك أو من شرور السوشال ميديا”.

وأضاف: “عارف إن في كتير منكم أو معظمكم بتأثر فيه التعليقات السلبية هتكلم من خلال تجربتي الشخصيه بما إني شخصية عامة ومعرّض أكتر منكم للموضوع ده… في بداية حياتي كنت بتأثر لو حتى من تعليق واحد سلبي لدرجة إن دموعي ممكن تنزل من زعلي وأفضل أقول هو أنا زعّلت الإنسان ده في حاجة عشان يشتم بالجحود ده لو كان نقد هقبله أكيد بس دي شتيمة ليا ولأهلي وتجريح وسخرية غير مبررة. المهم أدركت إن احنا بعد ظهور السوشال ميديا بقينا في عصر أي حد ممكن يقول أي حاجة على أي حد، يعني عصر فتن وبالتالي الكاره هيصدق عشان عايز يصدق واللي بيحبك هيدافع لأنه رافض يصدق والشخص الطبيعي الحيادي هيبحث في الأمر ويعقلها بعقله وبقلبه وهيوصل للصح”.

واختتم تامر حسني منشوره بالقول: “ملحوظة أكيد مقصدش حد مش كويس كل أفعاله مش كويسة وزعلان من كلام الناس… كلامي على اللي حاسس إنه ما يستاهلش كده… الزمن ده في موضة اسمها التنمر والتجريح والإهانة علناً وبلا رحمة وللأسف ناس كتير بقت بتحب تخرج الشر اللي جواها في الحقد والكراهية والتريقة عشان يرتاحوا ويحسوا إنهم سفهوا وقللوا من فُلان عشان يحسوا إنهم أحسن منه ويعرفوا ياخدوا نفسهم دول بقوا كتير لدرجة إنها بقت عادة نميمة وغيبة وبهتان للبشر وعادة يومية كمان وهما مش واخدين بالهم عشان النفس الأمّارة بالسوء والشيطان بيزين لهم العادة دي ويخليهم يحطوها تحت مسمى “يا عم إحنا بنهزر وبنضحك شوية” لا لا لا نهزر عشان نضحك من غير ما نئذي مشاعر حد تمام بس هنهزر عشان نوصّل روح انها تتئذي وتُحبط وتتكسر وجايز ضعاف منهم يئذوا نفسهم ويفكروا في الانتحار”.

وأضاف: “أنت متعرفش هزارك أو تنمّرك على حد بيعمل في نفسيته إيه وهو رايح بيته أو وهو لوحده حتى لو ضحك معاك وقتها ومبينلكش… لو أنت مش واخد بالك من كده عادي خد بالك دلوقتي محدش اتولد فاهم وواعي لكل حاجة أكيد بنغلط وبنتعلم… المهم إن كلام الناس السلبي المؤذي في ناس بيحوشوا من خلاله ذنوب ملهاش حصر والناس اللي بيتغلط في حقها بتحوش بيه حسنات وبيتشال من عليهم ذنوب ملهاش حصر… ((الحل)) يا تخليك في حالك وتبص في ورقتك بس – يا تعوّد نفسك إن ميطلعش منك غير كل ما هو خير- أو ياعم لو مضطر أوي تنظّر وهتموت لو منظّرتش خليك ناقد حيادي”.